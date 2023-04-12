Интер приблизился к полуфиналу Лиги чемпионов после уверенной победы над Бенфикой — видео 12 апреля, 00:04 Интер оба гола забил во втором тайме (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Миланский Интер со счетом 2:0 на выезде обыграл лиссабонскую Бенфику в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Интер более активно выглядел в первом тайме, однако распечатать ворота Бенфики удалось лишь во второй половине встречи. На 51-й минуте Бастони исполнил навес в штрафную, где Барелла головой пробил в противоход голкиперу.

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Через несколько минут у Бенфики была возможность сравнять счет, однако после пожара в штрафной никто из лиссабонцев так и не смог затолкнуть мяч в ворота.

На 78-й минуте удвоить преимущество мог Думфрис, но сначала его удар парировал голкипер, а добивание нидерландца заблокировал защитник.

Интер все же забил второй гол на 82-й минуте, когда Интер получил право на пенальти, а Лукаку с 11 метров попал под самую стойку.

Ответный матч состоится в Милане 19 апреля.

Бенфика - Интер 0:2

Голы: Барелла, 51, Лукаку, 82 (пен)

Сообщалось, что в полуфинале Лиги чемпионов победитель пары Бенфика - Интер сыграет с сильнейшим в противостоянии Милан - Наполи.