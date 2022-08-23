Динамо вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы после разгрома от Бенфики 23 августа, 23:57 Динамо проиграло Бенфике с общим счетом 0:5 (Фото:REUTERS/Pedro Nunes)

Динамо со счетом 0:3 проиграло на выезде Бенфике в ответном матче раунда плей-офф (первый матч — 0:2) и вылетело из Лиги чемпионов в Лигу Европы.



Хозяева с первых минут начали создавать острые моменты у чужих ворот, но гости продержались около получаса игры.

И все же, на 27-й минуте португальская команда добилась успеха. Это экс-игрок Шахтера Нерес после углового выполнил навес на Отаменди, а тот ударом головой с нескольких метров пробил Бущана.

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В конце первого тайма мяч еще дважды побывал в сетке ворот Динамо. Сначала Сирота неудачно отдал передачу на Бущана, но мяч перехватил Силва и спокойно пробил мимо голкипера соперника.

А уже через две минуты хозяева организовали быструю атаку, которую ударом в дальний угол ворот Бущана метров с 20 завершил Нерес.

После перерыва скорее Бенфика могла забить четвертый гол, чем Динамо – первый. Португальский клуб сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

Украинская команда теперь будет выступать в групповом раунде Лиги Европы. Жеребьевка этой стадии турнира состоится 26 августа.

Бенфика - Динамо 3:0

Голы: Отаменди, 27, Силва, 40, Нерес, 42

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