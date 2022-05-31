УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов в сезоне 2021/22

31 мая, 14:45
Цей матеріал також доступний українською
Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне 2021/22. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbac)

Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне 2021/22. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbac)

Французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема стал лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне 2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бензема забил 15 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Форвард также помог Реалу выиграть Лигу чемпионов, где мадридский клуб в финале обыграл Ливерпуль.

Видео дня
Читайте также:
Ливерпуль — Реал. Видео гола и обзор финала Лиги чемпионов

Для Бензема эта победа в самом престижном клубном турнире стала уже пятой в карьере.

Всего в сезоне 2021/22 Бензема провел за Реал 46 матчей, в которых забил 44 гола.

Ранее после победы Реала в чемпионате Испании президент клуба Флорентино Перес заявил, что форвард "сливочных" Карим Бензема должен стать следующим обладателем Золотого мяча.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Лига Чемпионов УЕФА Карим Бензема ФК Реал Мадрид

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X