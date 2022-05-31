УЕФА назвал лучшего игрока Лиги чемпионов в сезоне 2021/22 31 мая, 14:45 Цей матеріал також доступний українською Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов в сезоне 2021/22. (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbac)

Французский нападающий мадридского Реала Карим Бензема стал лучшим игроком Лиги чемпионов в сезоне 2021/22 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Бензема забил 15 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Форвард также помог Реалу выиграть Лигу чемпионов, где мадридский клуб в финале обыграл Ливерпуль.

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Для Бензема эта победа в самом престижном клубном турнире стала уже пятой в карьере.

Всего в сезоне 2021/22 Бензема провел за Реал 46 матчей, в которых забил 44 гола.



Ранее после победы Реала в чемпионате Испании президент клуба Флорентино Перес заявил, что форвард "сливочных" Карим Бензема должен стать следующим обладателем Золотого мяча.

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