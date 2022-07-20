Динамо в своем первом официальном матче 2022 года не сумело одолеть Фенербахче в отборе Лиги чемпионов

20 июля, 22:54
Динамо и Фенербахче провели первую часть дуэли (Фото:ФК Динамо)

Динамо и Фенербахче провели первую часть дуэли (Фото:ФК Динамо)

Динамо в своем первом официальном матче в 2022 году сыграло вничью 0:0 с турецким Фенербахче на формально своем поле в польской Лодзи в первой игре 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

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С начала игры не прошло и четверти часа, как киевская команда могла пропустить. Защитники хозяев дали пробить Валенсии головой, но Бущан вытащил мяч из ближнего угла.

Видео дня

Динамо остро ответило сопернику на 24-й минуте, когда Дубинчак опасно навесил в штрафную, где Беседину не хватило совсем немного, чтобы дотянуться до снаряда и переправить его в ворота.

Еще более острый момент создал киевский коллектив в начале второго тайма, но Сидорчук пробил издалека рядом с рамкой стамбульцев.

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У Фенербахче была возможность забить на 67-м обороте секундной стрелки. Это Росси оказался на ударной позиции и одним касанием целил в верхний угол, однако не попал в ворота.

Динамо также искало свои шансы для того, чтобы выйти вперед, и на 71-й минуте Беседин издалека пробил в нескольких сантиметрах от стойки.

В оставшееся время командам так и не удалось вырвать победу, поэтому судьба противостояния решится в ответном матче, который пройдет 27 июля на поле Фенербахче в Стамбуле.

Динамо — Фенербахче 0:0

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Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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