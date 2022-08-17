Динамо проиграло Бенфике в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

17 августа, 23:49
Динамо принимало Бенфику в Лодзи (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Динамо принимало Бенфику в Лодзи (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Динамо со счетом 0:2 уступило португальской Бенфике на своем поле в первой игре раунда плей-офф Лиги чемпионов.

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Гости с первых минут взяли игру под свой контроль и смогли открыть счет уже на 10-й минуте. Это Жилберто пробил точно в девятку ворот Бущана ударом метров с 18 после паса от Мариу.

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Хозяева сразу же имели шанс восстановить равновесие, но с ударом Цыганкова справился голкипер португальского клуба Влаходимос.

В дальнейшем соперники потеряли еще по одному моменту отличиться голами, после чего Бенфика увеличила свое преимущество на 37-й минуте.

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В этом эпизоде Цыганков допустил грубую ошибку: его передачу перехватил Нерес, выкативший мяч на Рамуша, а тот не промахнулся.

Динамо нашло в себе силы бороться и создать момент на 68-й минуте, когда Караваев замыкал передачу от Буяльского, однако Влаходимос успел сблизиться с визави и заблокировать его удар.

В конце матча Караваев упустил еще один шанс забить, когда целился в угол ворот Бенфики, но Влаходимос и на этот раз спас гостей.

0:2 – ответный матч пройдет 23 августа на поле Бенфики в Лиссабоне.

Динамо - Бенфика 0:2

Голы: Жилберто, 9, Рамуш, 37

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Бенфика

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