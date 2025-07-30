Определился соперник Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов

Киевское Динамо после победы над мальтийским Хамруном Спартанс сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов против Пафоса — действующего чемпиона Кипра.

Во втором раунде квалификации Пафос прошел Маккаби Тель-Авив. Первый матч на Кипре завершился вничью 1:1. Во втором поединке киприоты одолели израильтян 1:0.

Маккаби еще в первом тайме остался вдесятером: красную карточку на 30-й минуте получил голкипер Офек Мелик. Интересно, что Мелик вышел на замену на 13-й минуте вместо травмированного основного вратаря — Йоава Герафи. Пафос воспользовался большинством уже через 10 минут — отличился Жажа. Гол бразильца оказался единственным в матче.

Матчи между Динамо и Пафосом состоятся 5 и 12 августа. Первый матч киевляне проведут на номинально домашнем стадионе в Люблине. Победитель пары выйдет в плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что легендарный Сабо раскритиковал Хамрун Спартанс, которого Динамо прошло во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.