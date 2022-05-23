Динамо узнало потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов 23 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Динамо стартует со второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо узнало возможных соперников в квалификации Лиги чемпионов сезона 2022/23.

После досрочного завершения сезона в украинской Премьер-лиге Динамо финишировало на втором месте, поэтому стартует в самом престижном клубном турнире мира со второго квалификационного раунда.

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На этой стадии Динамо будет сеяным, а его соперником станет АЭК (Кипр) или Фенербахче (Турция).

В случае выхода в третий квалификационный раунд Динамо снова окажется среди сеяных команд, а среди потенциальных соперников будут Монако (Франция), Штурм (Австрия) Сент-Жилуаз (Бельгия) и победитель другого матча второго раунда квалификации -Мидтьюлланн (Дания), АЕК (Кипр) или Фенербахче (Турция).

В случае прохождения двух раундов в плей-офф за выход в групповой турнир Лиги чемпионов киевский клуб может сыграть с Бенфикой (Португалия), Рейнджерс (Шотландия) или против любого из вышеперечисленных потенциальных соперников со второго и третьего раундов.

Жеребьевка второго раунда Лиги чемпионов-2022/23 состоится 15 июня. Матчи этой стадии пройдут 19/20 и 26/27 июля.

Ранее главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу заявил, что домашние матчи в еврокубках клуб, вероятно, будет проводить в Польше.



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