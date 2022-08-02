Динамо узнало вероятных соперников в раунде плей-офф Лиги чемпионов 2 августа, 13:17 Победитель раунда плей-офф сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов (Фото:ФК Динамо)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов, где может сыграть киевское Динамо, если на третьем квалификационном этапе пройдет австрийский Штурм.

По итогам жеребьевки Динамо в случае успеха в противостоянии с Шутрмом в раунде плей-офф сыграет против победителя пары Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания).

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Первые матчи раунда плей-офф состоятся 16/17 августа, ответные — 23/24 августа.

Победители выйдут в групповой раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут в групповой раунд Лиги Европы.

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