Днепр-1 узнал соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов 21 июня, 14:04 Днепряне узнали соперника во втором квалификационном раунде ЛЧ (Фото:СК Днепр-1)

Сегодня, 21 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации крупнейшего клубного турнира Европы.

Днепр-1 получил оппонента на пути к групповому этапу Лиги чемпионов во втором квалификационном раунде. Им стал греческим Панатинаикос.

Матчи состоятся 25 или 26 июля и 1 или 2 августа.

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Поединки второго квалификационного ранда ЛЧ:

Днепр-1 (Украина) — Панатинаикос (Греция)

Серветт (Швейцария) — Генк (Бельгия).

Ранее сообщалось, что прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.