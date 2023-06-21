Днепр-1 узнал соперника во втором раунде квалификации Лиги чемпионов

21 июня, 14:04
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Днепряне узнали соперника во втором квалификационном раунде ЛЧ (Фото:СК Днепр-1)

Днепряне узнали соперника во втором квалификационном раунде ЛЧ (Фото:СК Днепр-1)

Сегодня, 21 июня, состоялась жеребьевка второго раунда квалификации крупнейшего клубного турнира Европы.

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Днепр-1 получил оппонента на пути к групповому этапу Лиги чемпионов во втором квалификационном раунде. Им стал греческим Панатинаикос.

Матчи состоятся 25 или 26 июля и 1 или 2 августа.

Видео дня

Поединки второго квалификационного ранда ЛЧ:

Днепр-1  (Украина) — Панатинаикос  (Греция)

Серветт  (Швейцария) — Генк  (Бельгия).

Ранее сообщалось, что прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лига Чемпионов СК Днепр-1

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