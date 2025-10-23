Забил три гола команде украинца. УЕФА назвал лучшего футболиста третьего тура Лиги чемпионов

Полузащитник Барселоны Фермин Лопес стал игроком недели по итогам третьего тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/26.

Об этом сообщает УЕФА.

22-летний испанец отметился хет-триком в матче против Олимпиакоса, который завершился со счетом 6:1 в пользу каталонцев. В составе греческого клуба на 77-й минуте на поле появился украинский нападающий Роман Яремчук.

На звание лучшего игрока недели также претендовали Феликс Нмеча (Боруссия Дортмунд), Деннис Ман (ПСВ) и Горький Гурусета (Атлетик), которые оформили дубли в своих матчах.

После трех туров пять клубов имеют максимальные девять очков — ПСЖ, Бавария, Интер, Арсенал и Реал.

Четвертый тур Лиги чемпионов состоится 4 и 5 ноября.

Ранее сообщалось, что 17-летний игрок Баварии Леннарт Карл забил невероятный гол в Лиге чемпионов и вошел в историю клуба.