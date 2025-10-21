Ногой в голову. Защитник кипрского клуба получил самое быстрое удаление в истории ЛЧ, превзойдя антирекорд украинца — видео
Пафос таки удержал ничью (Фото: REUTERS/Павел Михеев)
В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским Кайратом и кипрским Пафосом (0:0) произошел исторический эпизод.
Защитник кипрского клуба Жоау Коррейя был удален уже на 3-й минуте и 3-й секунде после стартового свистка.
29-летний футболист грубо сыграл против Луиша Мате, ударив его ногой в лицо. Арбитр матча Кристофер Каванаг без колебаний показал прямую красную карточку.
Это удаление стало самым быстрым в истории Лиги чемпионов, превзойдя антирекорд украинца Александра Кучера, который в 2015 году получил красную карточку в матче Шахтер — Бавария на 3-й минуте 59-й секунде.
Несмотря на игру в меньшинстве с самого начала, Пафос сумел удержать ничью 0:0.
