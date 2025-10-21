В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским Кайратом и кипрским Пафосом (0:0) произошел исторический эпизод.

Защитник кипрского клуба Жоау Коррейя был удален уже на 3-й минуте и 3-й секунде после стартового свистка.

29-летний футболист грубо сыграл против Луиша Мате, ударив его ногой в лицо. Арбитр матча Кристофер Каванаг без колебаний показал прямую красную карточку.

Это удаление стало самым быстрым в истории Лиги чемпионов, превзойдя антирекорд украинца Александра Кучера, который в 2015 году получил красную карточку в матче Шахтер — Бавария на 3-й минуте 59-й секунде.

Несмотря на игру в меньшинстве с самого начала, Пафос сумел удержать ничью 0:0.

