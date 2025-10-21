Ногой в голову. Защитник кипрского клуба получил самое быстрое удаление в истории ЛЧ, превзойдя антирекорд украинца — видео

21 октября, 22:20
Поделиться:
Пафос таки удержал ничью (Фото: REUTERS/Павел Михеев)

Пафос таки удержал ничью (Фото: REUTERS/Павел Михеев)

В матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским Кайратом и кипрским Пафосом (0:0) произошел исторический эпизод.

Защитник кипрского клуба Жоау Коррейя был удален уже на 3-й минуте и 3-й секунде после стартового свистка.

Читайте также:
Футбольный клуб из маленького села сенсационно стал чемпионом Швеции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов — видео

29-летний футболист грубо сыграл против Луиша Мате, ударив его ногой в лицо. Арбитр матча Кристофер Каванаг без колебаний показал прямую красную карточку.

Реклама

https://twitter.com/FutDball/status/1980678263900094539

Это удаление стало самым быстрым в истории Лиги чемпионов, превзойдя антирекорд украинца Александра Кучера, который в 2015 году получил красную карточку в матче Шахтер — Бавария на 3-й минуте 59-й секунде.

Несмотря на игру в меньшинстве с самого начала, Пафос сумел удержать ничью 0:0.

Ранее сообщалось, что УЕФА хотел исключить Барселону из Лиги чемпионов из-за нарушения финансового фейр-плей.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига чемпионов

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies