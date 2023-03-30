Футболистка Арсенала после эффектной комбинации забила шедевральный гол в женской Лиге чемпионов — видео
Арсенал вышел в полуфинал (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
Футболистка лондонского Арсенала Фрида Маанум отметилась изысканным голом в четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.
В первом матче в Мюнхене Арсенал уступил Баварии 0:1, но дома смог исправить положение.
Уже на 20-й минуте Маанум пушечным ударом сравняла счет по итогам двух матчей.
Футболистка после комбинации из нескольких пасов мощным ударом из-за пределов штрафной отправила мяч в девятку, открыв счет в матче.
На 26-й минуте Стена Блакстениус удвоила преимущество «канонирок». В итоге матч завершился победой Арсенала 2:0, которая вывела его в полуфинал.
В ½ финала соперником Арсенала будет победитель пары ПСЖ – Вольфсбург.
Ранее сообщалось, что гол Александра Зинченко в ворота Астон Виллы в матче английской Премьер-лиги признали лучшим в лондонском Арсенале в феврале.