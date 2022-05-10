Срна рассказал, в какой стране Шахтер планирует играть матчи Лиги чемпионов

10 мая, 17:48
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Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер)

Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер)

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал, где в следующем сезоне «горняки» планируют играть в Лиге чемпионов.

Срна отметил вклад Польши в помощь Украине во время войны и заявил, что именно в этой стране хотел бы, чтобы Шахтер проводил поединки в сезоне Лиги чемпионов-2022/23, сообщает SportoweFakty.

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Функционер отметил, что домашние матчи «горняки, вероятно, будут проводить в Варшаве, однако пока неизвестно, на каком стадионе.

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«Это мог бы быть благодарный знак. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены», - сказал Срна.

Ранее Украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон, по итогам которого Шахтер занял первое место и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

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Теги:   Футбол Польша Лига Чемпионов ФК Шахтер

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