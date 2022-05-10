Срна рассказал, в какой стране Шахтер планирует играть матчи Лиги чемпионов 10 мая, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Дарио Срна (Фото:ФК Шахтер)

Директор донецкого Шахтера по футболу Дарио Срна рассказал, где в следующем сезоне «горняки» планируют играть в Лиге чемпионов.

Срна отметил вклад Польши в помощь Украине во время войны и заявил, что именно в этой стране хотел бы, чтобы Шахтер проводил поединки в сезоне Лиги чемпионов-2022/23, сообщает SportoweFakty.

Видео дня

Функционер отметил, что домашние матчи «горняки, вероятно, будут проводить в Варшаве, однако пока неизвестно, на каком стадионе.

«Это мог бы быть благодарный знак. Жаль, что ни один польский клуб не играет в Лиге чемпионов. Если бы мы смогли подарить вам футбол такого уровня, то были бы удовлетворены», - сказал Срна.

Ранее Украинская Премьер-лига досрочно завершила сезон, по итогам которого Шахтер занял первое место и сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.