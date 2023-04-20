Тренер Манчестер Сити установил уникальный рекорд в Лиге чемпионов 20 апреля, 12:38 Гвардиола обошел Анчелотти (Фото:REUTERS/Heiko Becker)

Победа над Баварией в четвертьфинале Лиги чемпионов стала исторической для главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.



Пройдя Баварию, Гвардиола в должности тренера пробился в полуфинал Лиги чемпионов в десятый раз в карьере, что стало рекордом в истории футбола.

Таким образом, испанец опередил наставника Реала Карло Анчелотти, доходившего до стадии ½ финала Лиги чемпионов девять раз.

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Гвардиола выходил в полуфинал турнира во главе Барселоны, Баварии и Манчестер Сити.

При этом испанский специалист выигрывал Лигу чемпионов только дважды — с Барселоной в сезонах 2008/09 и 2010/11.

Ранее сообщалось, что Гвардиола зарабатывает в Манчестер Сити 22,4 млн. евро в год.