Странная ситуация из Лиги чемпионов: игроку нарисовали на футболке номер шариковой ручкой — видео
Рори Холден возвращается на поле в странной футболке (Фото: Скриншот)
В первом поединке квалификационного раунда ЛЧ валлийский Нью-Сейнтс дома сыграл вничью с македонской Шкендией (0:0).
По ходу поединка произошел довольно неординарный эпизод. В концовке первого тайма Рори Холден из Нью-Сейнтса получил повреждение и кровь хлынула на его экипировку. Рефери попросил игрока покинуть поле для оказания ему медицинской помощи и сменить форму. И тут оказалось, что у команды нет запасной футболки с фамилией Холдена.
Тогда персонал валлийцев пошел на неординарный шаг — они нашли чистую футболку, на которой шариковой ручкой написали 18 — игровой номер Холдена.
Рори доиграл тайм в этой футболке, а на вторую часть поединка вышел уже со стандартным напечатанным номером и своей фамилией.