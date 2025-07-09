Странная ситуация из Лиги чемпионов: игроку нарисовали на футболке номер шариковой ручкой — видео

9 июля, 19:23
Рори Холден возвращается на поле в странной футболке (Фото: Скриншот)

В первом поединке квалификационного раунда ЛЧ валлийский Нью-Сейнтс дома сыграл вничью с македонской Шкендией (0:0).

По ходу поединка произошел довольно неординарный эпизод. В концовке первого тайма Рори Холден из Нью-Сейнтса получил повреждение и кровь хлынула на его экипировку. Рефери попросил игрока покинуть поле для оказания ему медицинской помощи и сменить форму. И тут оказалось, что у команды нет запасной футболки с фамилией Холдена.

Тогда персонал валлийцев пошел на неординарный шаг — они нашли чистую футболку, на которой шариковой ручкой написали 18 — игровой номер Холдена.

https://twitter.com/BalkanFutbolu/status/1942668227164717519

Рори доиграл тайм в этой футболке, а на вторую часть поединка вышел уже со стандартным напечатанным номером и своей фамилией.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Лига чемпионов Футбол

