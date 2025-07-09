По ходу поединка произошел довольно неординарный эпизод. В концовке первого тайма Рори Холден из Нью-Сейнтса получил повреждение и кровь хлынула на его экипировку. Рефери попросил игрока покинуть поле для оказания ему медицинской помощи и сменить форму. И тут оказалось, что у команды нет запасной футболки с фамилией Холдена.

Реклама

Тогда персонал валлийцев пошел на неординарный шаг — они нашли чистую футболку, на которой шариковой ручкой написали 18 — игровой номер Холдена.

Рори доиграл тайм в этой футболке, а на вторую часть поединка вышел уже со стандартным напечатанным номером и своей фамилией.