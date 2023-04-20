Интер в результативном матче не удержал победу над Бенфикой, но прошел в полуфинал Лиги чемпионов — видео

20 апреля, 00:08
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В полуфинале Интер сыграет с Миланом (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

В полуфинале Интер сыграет с Миланом (Фото:REUTERS/Alessandro Garofalo)

Интер сыграл с Бенфикой вничью 3:3 в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал.

Интер первым открыл счет после точного удара Бареллы в девятку, но Бенфика отыгралась еще до перерыва — Аурснес головой пробил под перекладину.

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Во второй половине встречи миланский клуб уверенно повел в счете после голов Мартинеса и Корреа, но удержать победу не сумел. В конце матча Антонио Силва отправил в ворота Интера второй мяч, а в компенсированное время Муса сравнял счет.

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Впрочем, этого хватило Интеру для выхода в полуфинал, где он сыграет в дерби с Миланом.

Интер — Бенфика 3:3 (первый матч — 2:0)
Голы: Барелла, 14, Мартинес, 65, Корреа, 78 — Аурснес, 38, Антонио Силва, 86, Муса, 90+5

Накануне Милан вышел в полуфинал Лиги чемпионов, выбив Наполи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Интер Бенфика

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