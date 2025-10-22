Неполадки с самолетом. Ливерпуль столкнулся с проблемами перед матчем Лиги чемпионов
Арне Слот (Фото: REUTERS/Dilara Senkaya)
Предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Ливерпуля Арне Слота, запланированная перед поединком Лиги чемпионов против франкфуртского Айнтрахта, не состоялась.
Как сообщает пресс-служба английского клуба, запланированный рейс во Франкфурт задержался из-за технических неполадок самолета.
Из-за этого команда не смогла прибыть в Германию вовремя, поэтому запланированное общение с журналистами пришлось отменить.
«Наша предматчевая пресс-конференция накануне матча с Айнтрахтом отменена.
Задержка запланированного рейса команды во Франкфурт из-за технических проблем с самолетом означает, что брифинг теперь не сможет состояться", — говорится в заявлении клуба.
Матч Айнтрахт — Ливерпуль состоится сегодня, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нанес Ливерпулю третье поражение подряд в английской Премьер-лиге и четвертое в целом.