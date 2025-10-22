Неполадки с самолетом. Ливерпуль столкнулся с проблемами перед матчем Лиги чемпионов

Предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Ливерпуля Арне Слота, запланированная перед поединком Лиги чемпионов против франкфуртского Айнтрахта, не состоялась.

Как сообщает пресс-служба английского клуба, запланированный рейс во Франкфурт задержался из-за технических неполадок самолета.

Из-за этого команда не смогла прибыть в Германию вовремя, поэтому запланированное общение с журналистами пришлось отменить.

«Наша предматчевая пресс-конференция накануне матча с Айнтрахтом отменена.

Задержка запланированного рейса команды во Франкфурт из-за технических проблем с самолетом означает, что брифинг теперь не сможет состояться", — говорится в заявлении клуба.

Матч Айнтрахт — Ливерпуль состоится сегодня, 22 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед нанес Ливерпулю третье поражение подряд в английской Премьер-лиге и четвертое в целом.