УЕФА определил лучший гол в полуфинале Лиги чемпионов — видео 5 мая, 20:32 Цей матеріал також доступний українською Винисиус Жуниор помог Реалу выйти в финал (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор стал автором лучшего гола по итогам полуфинальных матчей Лиги чемпионов.

УЕФА отметил эффектный гол 21-летнего бразильца в первом матче противостояния Реала против Манчестер Сити, который завершился поражением мадридского клуба со счетом 3:4.

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Винисиус убежал от защитника, промчался полполя и отправил мяч мимо голкипера.

На награду также претендовали вингер Реала Родриго Гоэс, хавбек Вильярреала Франсис Коклен и полузащитник Манчестер Сити Бернарду Силва.

Сообщалось, что в ответном матче Реал в овертайме победил Манчестер Сити (3:1) и вышел в финал, где сыграет с Ливерпулем, который в полуфинале выбил Вильярреал.

Финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.



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