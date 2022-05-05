Лунин стал четвертым украинцем, вышедшим в финал Лиги чемпионов 5 мая, 15:26 Цей матеріал також доступний українською В финале Реал сыграет с Ливерпулем (Фото:REUTERS/Albert Gea)

После выхода мадридского Реала в финал Лиги чемпионов вратарь " сливочных" Андрей Лунин стал четвертым украинцем, который станет участником решающего матча самого престижного клубного турнира мира.



Раньше среди украинцев в финал Лиги чемпионов выходили Андрей Шевченко (в составе Милана в сезонах 2002/03 и 2004/05 и Челси в 2007/08), Анатолий Тимощук (в составе Баварии в сезонах 2009/10, 2011/12 и 2012/13) и Александр Зинченко (в составе Манчестер Сити в сезоне 2020/21).

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Выиграть турнир удалось Шевченко в сезоне 2002/2003 и Тимощуку в 2012/2013.

В финале, который пройдет 28 мая в Париже, Реал сыграет с Ливерпулем.

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