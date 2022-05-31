УЕФА не считает украинского голкипера Реала победителем Лиги чемпионов — СМИ 31 мая, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Лунин не сыграл в сезоне Лиги чемпионов ни минуты (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Союз европейских футбольных ассоциаций не считает украинского голкипера Реала Андрея Лунина победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/22, сообщает Mundo Deportivo.

Издание утверждает, что УЕФА, несмотря на присутствие Лунина в заявке мадридцев на финал против Ливерпуля, не считает украинского голкипера обладателем чемпионского титула.

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Причина в том, что Лунин в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира не провел на поле ни одной минуты.

Сообщается, что кроме Лунина УЕФА не считает победителем турнира и полузащитника Иско, которые также в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

Ранее сообщалось, что Вильярреал сделал предложение Реалу по трансферу Андрея Лунина.

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