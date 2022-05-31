УЕФА не считает украинского голкипера Реала победителем Лиги чемпионов — СМИ

31 мая, 16:06
Цей матеріал також доступний українською
Лунин не сыграл в сезоне Лиги чемпионов ни минуты (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Лунин не сыграл в сезоне Лиги чемпионов ни минуты (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Союз европейских футбольных ассоциаций не считает украинского голкипера Реала Андрея Лунина победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/22, сообщает Mundo Deportivo.

Издание утверждает, что УЕФА, несмотря на присутствие Лунина в заявке мадридцев на финал против Ливерпуля, не считает украинского голкипера обладателем чемпионского титула.

Видео дня

Причина в том, что Лунин в нынешнем розыгрыше самого престижного клубного турнира не провел на поле ни одной минуты.

Читайте также:
После победы в финале Лиги чемпионов. Игрок Реала агрессивно отреагировал на объятия украинского одноклубника

Сообщается, что кроме Лунина УЕФА не считает победителем турнира и полузащитника Иско, которые также в этом сезоне ни разу не выходил на поле.

Ранее сообщалось, что Вильярреал сделал предложение Реалу по трансферу Андрея Лунина.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Спорт
Рассылка лучших новостей в мире спорта
Каждый четверг
Редактор: Олег Телюк

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Лига Чемпионов УЕФА ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Сборная Украины Андрей Лунин

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X