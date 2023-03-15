Лига чемпионов. Пента-трик Холанда вывел Манчестер Сити в четвертьфинал, Интер в напряженном матче выбил Порту — видео 15 марта, 00:18 Голланд забил пять голов (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Манчестер Сити на своем поле разгромил Лейпциг со счетом 7:0 и без проблем прошел в четвертьфинал. Пять голов в составе горожан забил форвард Эрлинг Холанд.

Также участником следующей стадии турнира стал Интер, который после домашней победы 1:0 над Порту сыграл с португальским клубом вничью 0:0 на выезде. Порту в конце матча имел несколько моментов перевести игру в овертайм, но миланский клуб выдержал штурм португальцев.

Видео дня

Таким образом, Манчестер Сити и Интер присоединились к Челси, Милану, Баварии и Бенфике, которые вышли в четвертьфинал на прошлой неделе.

Результаты матчей:

Манчестер Сити — Лейпциг 7:0 (первый матч — 1:1)

Голы: Голланд, 22 (пен), 24, 45+2, 54, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2

Порту — Интер 0:0 (0:1)

Ранее сообщалось, что Реал разгромил Ливерпуль (5:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.