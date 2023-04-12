Футболисты Баварии подрались между собой после сокрушительного поражения от Манчестер Сити в Лиге чемпионов — СМИ
Мане не сдержал эмоций после поражения (Фото:REUTERS/Phil Noble)
Между футболистами мюнхенской Баварии Садио Мане и Лероем Сане возник серьезный конфликт после разгромного поражения от Манчестер Сити (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Как утверждает источник, игроки повздорили еще на поле во время матча. После финального свистка Мане высказал претензии Сане по поводу некорректного общения, после чего сенегалец внезапно набросился на немца и ударил его в лицо.
В конфликт вмешались другие игроки Баварии, который растащили участников драки. После удара у Сане остался синяк.
В Баварии отказались комментировать инцидент, а также его последствия.
Ранее сообщалось, что в перерыве матча Ливерпуль — Арсенал лайнсмен ударил футболиста мерсисайдского клуба Эндрю Робертсона.