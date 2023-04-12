Футболисты Баварии подрались между собой после сокрушительного поражения от Манчестер Сити в Лиге чемпионов — СМИ

12 апреля, 21:25
Поделиться:
Мане не сдержал эмоций после поражения (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мане не сдержал эмоций после поражения (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Между футболистами мюнхенской Баварии Садио Мане и Лероем Сане возник серьезный конфликт после разгромного поражения от Манчестер Сити (0:3) в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Как утверждает источник, игроки повздорили еще на поле во время матча. После финального свистка Мане высказал претензии Сане по поводу некорректного общения, после чего сенегалец внезапно набросился на немца и ударил его в лицо.

Видео дня

В конфликт вмешались другие игроки Баварии, который растащили участников драки. После удара у Сане остался синяк.

Читайте также:
В конфликт вмешалась вся команда. Баскетболист НБА ударил одноклубника во время тайм-аута — видео

В Баварии отказались комментировать инцидент, а также его последствия.

Ранее сообщалось, что в перерыве матча Ливерпуль — Арсенал лайнсмен ударил футболиста мерсисайдского клуба Эндрю Робертсона.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Манчестер Сити Бавария (Мюнхен) Драка Садио Мане

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X