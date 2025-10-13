УЕФА и организация European Football Clubs (новое название бывшей Европейской клубной ассоциации, ECA) договорились об обновлении формата мужской Лиги чемпионов, начиная с сезона 2027/28.

Согласно обновлению, турнир будет открывать отдельный матч во вторник вечером на домашнем стадионе действующего победителя ЛЧ, сообщает The Athletic.

Остальные поединки первого тура будут проходить в среду и четверг, что, по замыслу УЕФА, должно повысить узнаваемость всех участников.

Новая идея следует практике, которая давно существует в немецкой Бундеслиге и американских лигах НБА, НХЛ и НФЛ. В Германии чемпион открывает сезон домашним матчем каждый год с 2002-го, а в США — это традиционная часть календаря: например, победитель Супербоула проводит дома матч-открытие нового сезона НФЛ в четверг, а обладатель Кубка Стэнли играет первый поединок сезона НХЛ.

Пока неизвестно, будет ли подобное изменение введено и в женской Лиге чемпионов.

Напомним, с сезона 2024/25 Лига чемпионов проходит в кардинально новом формате. Вместо группового этапа команды находятся в одной общей таблице и проводят восемь матчей вместо шести, причем с разными соперниками.

Мы писали, что топ-клуб Европы изменил позицию по Суперлиге после реформы Лиги чемпионов.