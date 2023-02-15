Милан обыграл Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 15 февраля, 00:02 Победный гол забил Диас (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

Милан на своем поле со счетом 1:0 победил Тоттенхэм в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Милан открыл счет уже на 7-й минуте, когда с ударом Тео Эрнандеса справился голкипер, но на добивание успел Браим Диас.

Гол испанского полузащитника оказался единственным в матче и принес россонери минимальную победу.

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Ответный матч состоится 8 марта.

Милан — Тоттенхэм 1:0

Гол: Диас, 7

В другом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Бавария на выезде победила ПСЖ (1:0).