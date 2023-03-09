Милан выбил Тоттенхэм и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — видео 9 марта, 00:22 В Лондоне зрители голов не увидели (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Милан после домашней победы 1:0 над Тоттенхэмом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграл с лондонским клубом вничью 0:0 и вышел в четвертьфинал.

В первом тайме Мессиас мог вывести Милан вперед, однако ему не хватало точности.

В первой половине второго тайма команды обменялись моментами — на опасный удар Диаса лондонцы ответили выстрелом Хейбьерга, который парировал вратарь

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На 77-й минуте Тоттенхэм остался в меньшинстве после удаления Ромеро, что усложнило задачу лондонцев.

В конце матча Кейн мог переводить матч в овертайм, однако его удар головой парировал голкипер.

После этого свой момент упустил Милан - Ориги попал в штангу.

В итоге матч завершился вничью 0:0, которая вывела Милан в четвертьфинал.

Милан - Тоттенхэм 0:0

Удаление: Ромеро, 77 (Т)

В параллельном матче Бавария обыграла ПСЖ 2:0 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.