Милан выбил Тоттенхэм и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов — видео
В Лондоне зрители голов не увидели (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Милан после домашней победы 1:0 над Тоттенхэмом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде сыграл с лондонским клубом вничью 0:0 и вышел в четвертьфинал.
В первом тайме Мессиас мог вывести Милан вперед, однако ему не хватало точности.
В первой половине второго тайма команды обменялись моментами — на опасный удар Диаса лондонцы ответили выстрелом Хейбьерга, который парировал вратарь
На 77-й минуте Тоттенхэм остался в меньшинстве после удаления Ромеро, что усложнило задачу лондонцев.
В конце матча Кейн мог переводить матч в овертайм, однако его удар головой парировал голкипер.
После этого свой момент упустил Милан - Ориги попал в штангу.
В итоге матч завершился вничью 0:0, которая вывела Милан в четвертьфинал.
Милан - Тоттенхэм 0:0
Удаление: Ромеро, 77 (Т)
В параллельном матче Бавария обыграла ПСЖ 2:0 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.