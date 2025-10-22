«Без сомнения». Моуринью назвал украинца лучшим игроком Бенфики в матче с Ньюкаслом в Лиге чемпионов

22 октября, 21:34
Жозе Моуринью (Фото: REUTERS/Scott Heppell)

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью оценил игру своих подопечных в матче против Ньюкасла (0:3) в 3-м туре Лиги чемпионов.

Несмотря на поражение и три пропущенных гола, португальский специалист назвал украинского вратаря Анатолия Трубина лучшим игроком своей команды, сообщает Maisfutebol.

«Думаю, награду лучшего игрока матча справедливо отдали Энтони Гордону.

А что касается Бенфики, то, учитывая последние 20 минут, когда команда действительно испытывала большие трудности, без сомнения, лучшим игроком был Трубин", — сказал Моуринью.

Анатолий Трубин и другой украинский футболист Бенфики Георгий Судаков отыграли полный матч против Ньюкасла.

Ранее сообщалось, что вратарь Ньюкасла рукой сделал голевой пас в матче Лиги чемпионов против Трубина и Судакова.

