«Без сомнения». Моуринью назвал украинца лучшим игроком Бенфики в матче с Ньюкаслом в Лиге чемпионов
Жозе Моуринью (Фото: REUTERS/Scott Heppell)
Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью оценил игру своих подопечных в матче против Ньюкасла (0:3) в 3-м туре Лиги чемпионов.
Несмотря на поражение и три пропущенных гола, португальский специалист назвал украинского вратаря Анатолия Трубина лучшим игроком своей команды, сообщает Maisfutebol.
«Думаю, награду лучшего игрока матча справедливо отдали Энтони Гордону.
А что касается Бенфики, то, учитывая последние 20 минут, когда команда действительно испытывала большие трудности, без сомнения, лучшим игроком был Трубин", — сказал Моуринью.
Анатолий Трубин и другой украинский футболист Бенфики Георгий Судаков отыграли полный матч против Ньюкасла.
Ранее сообщалось, что вратарь Ньюкасла рукой сделал голевой пас в матче Лиги чемпионов против Трубина и Судакова.