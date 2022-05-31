«Украли телефон и ценные вещи». Мэр Ливерпуля стал жертвой нападения перед финалом Лиги чемпионов 31 мая, 18:40 Цей матеріал також доступний українською У Ротерама остались неприятные впечатления после визита в Париж (Фото:liverpoolecho.co.uk)

На мэра английского города Ливерпуль Стива Ротерама напали грабители перед финалом Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем, который состоялся в Париже.

Об этом Ротерам рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Мэр Ливерпуля сообщил, что инцидент произошел перед входом на стадион Стад Де Франс, где прошел матч, и добавил, что жертвой грабителей стал не только он.

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«Извините, я молчал с субботы, но у меня, как и у многих других, украли телефон и другие ценные вещи на подходе к стадиону. Если вам нужно будет связаться со мной, когда я приобрету себе новый телефон, то мой директ открыт для вас. Скоро я сообщу более подробную информацию», - написал Ротерам.

Следует отметить, что финал Лиги чемпионов перенесли на 36 минут, поскольку болельщики Ливерпуля не сумели вовремя попасть на стадион.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал лучшего футболиста сезона Лиги чемпионов и символическую сборную турнира.

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