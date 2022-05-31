«Украли телефон и ценные вещи». Мэр Ливерпуля стал жертвой нападения перед финалом Лиги чемпионов

31 мая, 18:40
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У Ротерама остались неприятные впечатления после визита в Париж (Фото:liverpoolecho.co.uk)

У Ротерама остались неприятные впечатления после визита в Париж (Фото:liverpoolecho.co.uk)

На мэра английского города Ливерпуль Стива Ротерама напали грабители перед финалом Лиги чемпионов между Реалом и Ливерпулем, который состоялся в Париже.

Об этом Ротерам рассказал в своем аккаунте в Twitter.

Мэр Ливерпуля сообщил, что инцидент произошел перед входом на стадион Стад Де Франс, где прошел матч, и добавил, что жертвой грабителей стал не только он.

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«Извините, я молчал с субботы, но у меня, как и у многих других, украли телефон и другие ценные вещи на подходе к стадиону. Если вам нужно будет связаться со мной, когда я приобрету себе новый телефон, то мой директ открыт для вас. Скоро я сообщу более подробную информацию», - написал Ротерам.

https://twitter.com/MetroMayorSteve/status/1531265054686994432

Следует отметить, что финал Лиги чемпионов перенесли на 36 минут, поскольку болельщики Ливерпуля не сумели вовремя попасть на стадион.

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал лучшего футболиста сезона Лиги чемпионов и символическую сборную турнира.

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Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Париж ФК Ливерпуль

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