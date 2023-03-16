Наполи разгромил Айнтрахт и стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов — видео 16 марта, 00:09 Наполи пробился в восьмерку лучших (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)

Итальянский Наполи после выездной победы 2:0 над Айнтрахтом дома победил немецкий клуб со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Наполи открыл счет под занавес первого тайма, когда Осимхен отправил мяч в сетку ударом головой. На старте второго тайма нигерийский форвард оформил дубль, замкнув прострел Ди Лоренцо.

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На 64-й минуте точку в матче ударом с пенальти поставил Зелинский.

Наполи — Айнтрахт 3:0 (первый матч — 2:0)

Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелинский, 64

В параллельном матче дня Реал обыграл Ливерпуль (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.