Наполи разгромил Айнтрахт и стал участником четвертьфинала Лиги чемпионов — видео
Наполи пробился в восьмерку лучших (Фото:REUTERS/Ciro De Luca)
Итальянский Наполи после выездной победы 2:0 над Айнтрахтом дома победил немецкий клуб со счетом 3:0 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Наполи открыл счет под занавес первого тайма, когда Осимхен отправил мяч в сетку ударом головой. На старте второго тайма нигерийский форвард оформил дубль, замкнув прострел Ди Лоренцо.
На 64-й минуте точку в матче ударом с пенальти поставил Зелинский.
Наполи — Айнтрахт 3:0 (первый матч — 2:0)
Голы: Осимхен, 45+2, 53, Зелинский, 64
В параллельном матче дня Реал обыграл Ливерпуль (1:0) и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.