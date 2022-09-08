Лига чемпионов. Барселона с хет-триком Левандовского победила, Ливерпуль разгромно проиграл — видео
Левандовский забил сопернику три гола (Фото:REUTERS/Pablo Morano)
Состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.
Наполи на своем поле разгромно победил Ливерпуль со счетом 4:1, однако итальянскому клубу не удалось возглавить группу, поскольку Аякс обыграл Рейнджерс 4:0.
Барселона разгромила Викторию Пльзень со счетом 5:1, а хет-триком в составе каталонцев отличился Роберт Левандовский.
Также стоит отметить победу Брюгге над Байером 1:0, где в составе бельгийского клуба сыграл украинский форвард Роман Яремчук, который появился на поле на 64-й минуте.
Результаты матчей:
Группа A
Аякс — Рейнджерс 4:0
Голы: Альварес, 17, Бергхюс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80
Наполи — Ливерпуль 4:1
Голы: Зелинские, 5 ( пен), 47, Замбо-Ангисса, 31, Симеоне, 44 — Диас, 49
Нереализованный пенальти: Осимхен, 18
Группа B
Атлетико — Порту 2:1
Голы: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 — Урибе, 90+5 (пен)
Удаление: Тареми, 82
Брюгге — Байер 1:0
Гол: Силла, 42
Группа C
Барселона — Виктория Пльзень 5:1
Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Ф. Торрес, 71 — Сикора, 44
Группа D
Айнтрахт — Спортинг 0:3
Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Сантуш, 82
Тоттенхэм — Марсель 2:0
Голы: Ришарлисон, 76, 81
Удаление: Мбемба, 48
Сообщалось, что Интер на своем поле проиграл Бавари со счетом 0:2.
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