Лига чемпионов. Барселона с хет-триком Левандовского победила, Ливерпуль разгромно проиграл — видео 8 сентября, 00:57 Левандовский забил сопернику три гола (Фото:REUTERS/Pablo Morano)

Состоялись матчи 1-го тура Лиги чемпионов в группах А, В, С и D.

Наполи на своем поле разгромно победил Ливерпуль со счетом 4:1, однако итальянскому клубу не удалось возглавить группу, поскольку Аякс обыграл Рейнджерс 4:0.

Барселона разгромила Викторию Пльзень со счетом 5:1, а хет-триком в составе каталонцев отличился Роберт Левандовский.

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Также стоит отметить победу Брюгге над Байером 1:0, где в составе бельгийского клуба сыграл украинский форвард Роман Яремчук, который появился на поле на 64-й минуте.

Результаты матчей:

Группа A

Аякс — Рейнджерс 4:0

Голы: Альварес, 17, Бергхюс, 32, Кудус, 33, Бергвейн, 80

Наполи — Ливерпуль 4:1

Голы: Зелинские, 5 ( пен), 47, Замбо-Ангисса, 31, Симеоне, 44 — Диас, 49

Нереализованный пенальти: Осимхен, 18

Группа B

Атлетико — Порту 2:1

Голы: Эрмосо, 90+2, Гризманн, 90+11 — Урибе, 90+5 (пен)

Удаление: Тареми, 82

Брюгге — Байер 1:0

Гол: Силла, 42

Группа C

Барселона — Виктория Пльзень 5:1

Голы: Кессье, 13, Левандовский, 34, 45+3, 67, Ф. Торрес, 71 — Сикора, 44

Группа D

Айнтрахт — Спортинг 0:3

Голы: Эдвардс, 65, Тринкау, 67, Сантуш, 82

Тоттенхэм — Марсель 2:0

Голы: Ришарлисон, 76, 81

Удаление: Мбемба, 48

Сообщалось, что Интер на своем поле проиграл Бавари со счетом 0:2.

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