Назван лучший игрок Шахтера в матче с Порту в Лиге чемпионов
Шахтер без шансов проиграл Порту (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)
Популярный портал Whoscored поставил оценки игрокам за матч Шахтер — Порту (1:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.
Несмотря на три пропущенных гола, по версии ресурса, лучшим игроком в составе Шахтера стал голкипер Дмитрий Ризнык, игру которого оценили в 7,4 балла.
В то же время нападающий «горняков» Даниил Сикан стал худшим игроком в составе обеих команд, получив оценку 5,3.
Лучшим игроком матча признан полузащитник Порту Галену, который оформил дубль. Он получил оценку 9,6.
Ранее главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен озвучил причину поражения «горняков от Порту.