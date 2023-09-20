Назван лучший игрок Шахтера в матче с Порту в Лиге чемпионов 20 сентября, 12:38 Шахтер без шансов проиграл Порту (Фото:REUTERS/Cathrin Mueller)

Популярный портал Whoscored поставил оценки игрокам за матч Шахтер — Порту (1:3) в первом туре группового раунда Лиги чемпионов.

Несмотря на три пропущенных гола, по версии ресурса, лучшим игроком в составе Шахтера стал голкипер Дмитрий Ризнык, игру которого оценили в 7,4 балла.

В то же время нападающий «горняков» Даниил Сикан стал худшим игроком в составе обеих команд, получив оценку 5,3.

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Лучшим игроком матча признан полузащитник Порту Галену, который оформил дубль. Он получил оценку 9,6.

Фото: whoscored.com

Ранее главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен озвучил причину поражения «горняков от Порту.

