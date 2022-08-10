Помог голевой пас украинца. Определился соперник Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов
Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)
Соперником киевского Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов стала лиссабонская Бенфика, которая по сумме двух матчей обыграла датский Мидтьюлланн.
После разгромной победы в первой игре со счетом 4:1 португальцы снова обыграли соперника. В гостях они выиграли чуть скромнее — 3:1.
Украинец Роман Яремчук начал поединок в запасе, но вышел на замену на второй тайм. Он поучаствовал в третьем голе Бенфики, отдав результативную передачу на Диого Гонсалвеша.
Также в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышли Буде-Глимт (Норвегия), Маккаби (Хайфа, Израиль), Виктория (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Динамо (Загреб, Хорватия), Карабах (Азербайджан), ПСВ (Нидерланды) и Рейнджерс (Шотландия).
Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:
Жальгирис (Литва) — Буде-Глимт 1:1 (первый матч — 0:5)
Голы: Кьереме, 39 — Мугиша, 51
Удаление: Мамич, 55 (Жальгирис)
Аполлон (Кипр) — Маккаби 2:0 (0:4)
Голы: Онженда, 19, Колл, 27
Виктория — Шериф (Молдова) 2:1 (2:1)
Голы: Климент, 10, Москера, 62 — Аканби, 47
Нереализованный пенальти: Хоры, 27 (Виктория)
Удаление: Эвангелу, 85 (Шериф)
Пюник (Армения) — Црвена Звезда 0:2 (0:5)
Голы: Канга, 44, Павков, 60
Нереализованый пенальти: Катай, 30 (Црвена Звезда)
Мидтьюлланн (Дания) — Бенфика 1:3 (1:4)
Голы: Систо, 63 — Фернандес, 23, Энрике Араухо, 56, Гонсалвеш, 88
Динамо (Загреб) — Лудогорец (Болгария) 4:2 (2:1)
Голы: Дрмич, 12, Оршич, 27 (с пен.), 44, Петкович, 87 (с пен.) — Десподов, 45+4, 49
Удаления: Янков, 17, Рик, 72, Карничик, 86 (все — Лудогорец)
Ференцварош (Венгрия) — Карабах 1:3 (1:1)
Голы: Траоре, 86 — Зубир, 7, Ваджи, 54, 78
ПСВ — Монако (Франция) 3:2 (1:1)
Голы: Верман, 21, Гутьеррес, 89, де Йонг, 109 — Марипан, 58, Бен-Йеддер, 70
Рейнджерс — Юнион Сент-Жиллуа (Бельгия) 3:0 (0:2)
Голы: Таверньер, 45 (с пен.), Чолак, 58, Тиллман, 79
Удаление: Лазар Амани, 90+4 (Юнион Сент-Жиллуа)
Штурм — Динамо 1:2. События по минутам матча Лиги чемпионов
В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся:
Карабах — Виктория
Буде-Глимт — Динамо (Загреб)
Маккаби — Црвена Звезда
Копенгаген — Трабзонспор
Динамо (Киев) — Бенфика
Рейнджерс — ПСВ
Киевское Динамо прошло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв в дополнительное время австрийский Штурм.
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