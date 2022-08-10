Помог голевой пас украинца. Определился соперник Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов 10 августа, 00:36 Роман Яремчук (Фото:REUTERS/Rodrigo Antunes)

Соперником киевского Динамо в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов стала лиссабонская Бенфика, которая по сумме двух матчей обыграла датский Мидтьюлланн.

После разгромной победы в первой игре со счетом 4:1 португальцы снова обыграли соперника. В гостях они выиграли чуть скромнее — 3:1.

Украинец Роман Яремчук начал поединок в запасе, но вышел на замену на второй тайм. Он поучаствовал в третьем голе Бенфики, отдав результативную передачу на Диого Гонсалвеша.

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Также в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов вышли Буде-Глимт (Норвегия), Маккаби (Хайфа, Израиль), Виктория (Чехия), Црвена Звезда (Сербия), Динамо (Загреб, Хорватия), Карабах (Азербайджан), ПСВ (Нидерланды) и Рейнджерс (Шотландия).

Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов:

Жальгирис (Литва) — Буде-Глимт 1:1 (первый матч — 0:5)

Голы: Кьереме, 39 — Мугиша, 51

Удаление: Мамич, 55 (Жальгирис)

Аполлон (Кипр) — Маккаби 2:0 (0:4)

Голы: Онженда, 19, Колл, 27

Виктория — Шериф (Молдова) 2:1 (2:1)

Голы: Климент, 10, Москера, 62 — Аканби, 47

Нереализованный пенальти: Хоры, 27 (Виктория)

Удаление: Эвангелу, 85 (Шериф)

Пюник (Армения) — Црвена Звезда 0:2 (0:5)

Голы: Канга, 44, Павков, 60

Нереализованый пенальти: Катай, 30 (Црвена Звезда)

Мидтьюлланн (Дания) — Бенфика 1:3 (1:4)

Голы: Систо, 63 — Фернандес, 23, Энрике Араухо, 56, Гонсалвеш, 88

Динамо (Загреб) — Лудогорец (Болгария) 4:2 (2:1)

Голы: Дрмич, 12, Оршич, 27 (с пен.), 44, Петкович, 87 (с пен.) — Десподов, 45+4, 49

Удаления: Янков, 17, Рик, 72, Карничик, 86 (все — Лудогорец)

Ференцварош (Венгрия) — Карабах 1:3 (1:1)

Голы: Траоре, 86 — Зубир, 7, Ваджи, 54, 78

ПСВ — Монако (Франция) 3:2 (1:1)

Голы: Верман, 21, Гутьеррес, 89, де Йонг, 109 — Марипан, 58, Бен-Йеддер, 70

Рейнджерс — Юнион Сент-Жиллуа (Бельгия) 3:0 (0:2)

Голы: Таверньер, 45 (с пен.), Чолак, 58, Тиллман, 79

Удаление: Лазар Амани, 90+4 (Юнион Сент-Жиллуа)

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся:

Карабах — Виктория

Буде-Глимт — Динамо (Загреб)

Маккаби — Црвена Звезда

Копенгаген — Трабзонспор

Динамо (Киев) — Бенфика

Рейнджерс — ПСВ

Киевское Динамо прошло в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, обыграв в дополнительное время австрийский Штурм.

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