Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов
Судьбу противостояния Атлетико — Манчестер Сити решил только один гол (Фото:REUTERS/Susana Vera)
По итогам ответных матчей ¼ финала Лиги чемпионов определились полуфиналисты турнира.
На четвертьфинальной стадии Реал прошел Челси, Вильярреал сенсационно выбил Баварию, Манчестер Сити был сильнее Атлетико, а Ливерпуль одолел Бенфику, в составе которой голом в ответном матче отличился украинец Роман Яремчук.
Таким образом, определились пары полуфинала: Ливерпуль – Вильярреал, Манчестер Сити – Реал
Первые полуфинальные матчи пройдут 26 и 27 апреля, ответные — 3 и 4 мая.
Результаты ответных матчей ¼ финала:
Реал* – Челси 2:3 (первый матч - 3:1)
Голы: Родриго, 80, Бензема, 96 - Маунт, 15, Рюдигер, 51, Вернер, 75
Бавария - Вильярреал* 1:1 (0:1)
Голы: Левандовски, 52 - Чуквуэзе, 87
Атлетико - Манчестер Сити* 0:0 (0:1)
Ливерпуль* – Бенфика 3:3 (3:1)
Голы: Конате, 21, Фирмино, 55, 65 - Рамос, 32, Яремчук, 73, Нуньес, 82
Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов состоится 28 мая в Париже на стадионе Стад-де-Франс вместо петербургской Газпром-Арены из-за нападения России на Украину.
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