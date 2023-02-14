Бавария победила ПСЖ на выезде в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 14 февраля, 23:59 Месси не удалось забить (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

ПСЖ проиграл Баварии на своем поле со счетом 0:1 в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гости могли забить уже на первой минуте поединка, но мяч после удара Шупо-Моттинга пролетел рядом со стойкой ворот.

Мюнхенская команда в дальнейшем владела игровым преимуществом и оказывала давление на оборону парижского коллектива, но до перерыва не сумела забить.

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Пробить защиту ПСЖ Баварии удалось на 53-й минуте, когда Дэвис навесил в штрафную соперника, а Коман в одно касание низом отправил мяч в сетку.

Позже немецкий чемпион мог еще неоднократно отличиться голами, но Доннарумма спас свою команду после ударов Шупо-Мотинга (дважды) и Павара.

Изменить характер игры хозяевам удалось благодаря вышедшему на замену Мбаппе, однако Зоммер парировал как его выстрел, так и удар Неймара, а сразу два гола от француза были отменены из-за офсайда.

В добавленное ко второму тайму время Бавария и вовсе осталась в меньшинстве после удаления Павара, однако это не помогло ПСЖ вырвать ничью. Ответный матч состоится 8 марта на поле мюнхенцев.

ПСЖ - Бавария 0:1

Гол: Коман, 53