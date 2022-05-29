Украинец среди победителей. Реал одолел Ливерпуль и в рекордный 14-й раз выиграл Лигу чемпионов 29 мая, 00:31 Цей матеріал також доступний українською Реал снова на вершине Европы (Фото:REUTERS/Lee Smith)

Мадридский Реал обыграл английский Ливерпуль в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0 и стал победителем турнира.

Первый тайм прошел при заметном преимуществе «красных». У них самый реальный шанс забить не использовал Садио Мане — его удар пришелся в штангу.

Реал в первые 45 минут игры в атаке себя проявить не смог никак. В конце тайма он, правда, даже забил, но после просмотра видеоповтора момента гол Карима Бензема был отменен.

Видео дня

А вот после перерыва «сливочные» забили уже по правилам. Федерико Вальверде с правого фланга отдал пас в центр штрафной на Винисиуса Жуниора, а тот пробил мимо Алиссона Беккера.

У Ливерпуля были моменты, чтобы отыграться, но в этот вечер неподражаемо в воротах испанцев действовал Тибо Куртуа.

Для Реала эта победа стала уже 14-й в турнире. Это рекорд. У ближайшего преследователя в лице Милана — семь трофеев.

Украинский вратарь мадридцев Андрей Лунин весь матч провел в запасе, но также отпраздновал успех вместе с командой.

Ливерпуль — Реал 0:1

Гол: Винисиус Жуниор, 59

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп посвятил финал Лиги чемпионов с мадридским Реалом народу Украины.



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