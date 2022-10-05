Шахтер благодаря феерической игре Трубина дал бой Реалу
Трубин (справа) неоднократно спасал Шахтер в матче (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Шахтер с минимальной разницей 1:2 уступил на выезде Реалу в матче третьего тура группового раунда Лиги чемпионов.
Гости позволили сопернику отличиться голом уже на 13-й минуте, когда Степаненко не сумел остановить Родриго и тот со средней дистанции попал в угол ворот.
Не прошло и получаса игры, как счет стал 2:0. Реал разыграл отличную комбинацию, которую ударом мимо Трубина завершил Винисиус.
Перед вторым голом и после него мадридцы могли забивать еще, но Трубин спас ворота дончан после ударов Бензема (трижды) и Винисиуса.
Это позволило Шахтеру сократить счет до минимума, когда на 39-й минуте Михайличенко навесил на Зубкова, а тот эффектным ударом ножницами не оставил шансов украинскому голкиперу Реала Лунину.
После перерыва Трубин продолжал становиться на пути новых голов в ворота «Горняков» после ударов Вальверде и Винисиуса, тогда в составе гостей свой момент упустил Мудрик.
Поражение оставило Шахтер на втором месте в группе с 4 очками и отрывом в один балл от третьего в таблице РБ Лейпциг, который, в свою очередь, на два пункта опережает Селтик. Реал - лидер квартета с 9 очками.
Реал - Шахтер 2:1
Голы: Родриго, 13, Винисиус, 28 - Зубков, 39
Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер сыграл дома вничью 1:1 с шотландским Селтиком.