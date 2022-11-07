Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов 7 ноября, 13:19 Действующий победитель Реал продолжает выступать в Лиге чемпионов (Фото:REUTERS/Juan Medina)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/2023.



Определились следующие пары соперников:

РБ Лейпциг — Манчестер Сити

Брюгге — Бенфика

Ливерпуль — Реал

Милан — Тоттенхэм

Айнтрахт — Наполи

Боруссия Дортмунд — Челси

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Интер — Порту

ПСЖ — Бавария

В 1/8 финала сыграют 16 участников — победители групп (сеяные) и клубы, которые заняли второе место в своих квартетах (несеяные).

Первые поединки состоятся 14−15 и 21−22 февраля 2023 года, ответные — на поле первых команд 7−8 и 14−15 марта 2023 года.

Наибольшее представительство имеют Англия и Германия — по четыре клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.

Донецкий Шахтер до последнего тура группового раунда претендовал на попадание в число 16 сильнейших команд турнира, однако потерпел разгромное поражение от немецкого РБ Лейпциг и уступил ему место в 1/8 финала. «Горняки» вылетели в Лигу Европы.

