Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов
Действующий победитель Реал продолжает выступать в Лиге чемпионов (Фото:REUTERS/Juan Medina)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/2023.
Определились следующие пары соперников:
РБ Лейпциг — Манчестер Сити
Брюгге — Бенфика
Ливерпуль — Реал
Милан — Тоттенхэм
Айнтрахт — Наполи
Боруссия Дортмунд — Челси
Интер — Порту
ПСЖ — Бавария
В 1/8 финала сыграют 16 участников — победители групп (сеяные) и клубы, которые заняли второе место в своих квартетах (несеяные).
Первые поединки состоятся 14−15 и 21−22 февраля 2023 года, ответные — на поле первых команд 7−8 и 14−15 марта 2023 года.
Наибольшее представительство имеют Англия и Германия — по четыре клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.
Донецкий Шахтер до последнего тура группового раунда претендовал на попадание в число 16 сильнейших команд турнира, однако потерпел разгромное поражение от немецкого РБ Лейпциг и уступил ему место в 1/8 финала. «Горняки» вылетели в Лигу Европы.