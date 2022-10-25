Шахтер обеспечил себе еврокубковую весну после матча против Селтика 25 октября, 23:56 Мудрик принес Шахтеру ничью (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Шахтер сыграл вничью 1:1 на выезде с Селтиком в поединке пятого тура группового раунда Лиги чемпионов и обеспечил себе выступление в еврокубках весной 2023 года.



После равного начала игры хозяева поля постепенно перехватили инициативу и на 25-й минуте едва не открыли счет — это О’Райли метров с 20 пробил рядом со стойкой.

Чемпион Шотландии достиг своего на 34-й минуте, когда Матвиенко заблокировал удар Абады после прострела с левого фланга, но на добивании первым сыграл Якумакис, пробивший в угол ворот Трубина.

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В конце первого тайма гости едва не пропустили еще один гол, но и сами создали момент для взятия ворот, однако Мудрик пробил в голкипера соперника, оказавшись с ним один на один.

На 55-й минуте Шахтер упустил еще одну прекрасную возможность отличиться после того, как Зубков с передаче Траоре не попал в рамку.

Тем не менее, донецкий клуб достиг своего на 58-й минуте — это Мудрик протянул мяч от центра поля и пробил под перекладину метров с 20.

После этого Селтик снова активизировался, но Фурухаси не пробил Трубина, выйдя с ним тет-а-тет, а затем украинскую команду спас Михайличенко.

Впрочем, на 72-й минуте отличный шанс вывести Шахтер вперед упустил Сикан, когда Мудрик вырвался на свидание с Хартом и выкатил мяч на одинокого партнера, а тот неудачно принял снаряд, прокатившийся рядом со стойкой.

Как итог, ничья 1:1 позволила Шахтеру сохранить шансы на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, ради чего в последнем туре ему нужно победить дома РБ Лейпциг, а также гарантировать себе выступления как минимум в 1/16 финала Лиги Европы.



Селтик — Шахтер 1:1

Голы: Якумакис, 34 — Мудрик, 58