Шахтер объявил состав на матчи Лиги чемпионов 5 сентября, 10:56 В 1-м туре Шахтер сыграет против Лейпцига (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер определился со списком футболистов, которые смогут сыграть в матчах нового сезона Лиги чемпионов.

В заявку Шахтера попали 27 футболистов, сообщает официальный сайт "горняков".

Заявка Шахтера:

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

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Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк, Дмитрий Топалов

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

Первый матч в Лиге чемпионов Шахтер сыграет 6 сентября на выезде против Лейпцига. Домашние матчи "горняки" будут играть в Варшаве. Первый поединок в столице Польши Шахтер сыграет 14 сентября против шотландского Селтика.

Ранее сообщалось, что Шахтер победил Рух и стал лидером украинской Премьер-лиги.

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