Шахтер остановился в шаге от сенсационной победы над Реалом в Лиге чемпионов 11 октября, 23:56 Зубков едва не принес победу Шахтеру (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Шахтер едва не совершил сенсацию в матче 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов на своем поле в Варшаве, сыграв вничью 1:1 с действующим чемпионом турнира Реалом.

Несмотря на неплохой старт поединка, гости первыми приблизились к взятию ворот на 18-й минуте, когда Трубин блестяще среагировал на опасный удар Бензема.

По истечении получаса игры с лишним вратарь украинского клуба во второй раз продемонстрировал класс, отразив выстрел Родриго под углом.

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Тем не менее, именно Шахтеру удалось открыть счет. Это Михайличенко навесил с левого фланга, Менди до мяча не добрался, а Зубков ударом головой в угол пробил украинского голкипера Реала Лунина.

Прошло больше часа игры, как донецкая команда едва не удвоила свое преимущество, когда после классной контратаки Траоре уже обыграл Лунина, но не попал почти в пустую рамку — гостей спасла перекладина.

Позже уже забивать мог Мудрик, пробив рядом со стойкой, на что Реал ответил моментом Крооса, также не попавший в ворота.

В конце игры Винисиус Жуниор простил Шахтер, пробив головой метров с шести над перекладиной, а позже свой момент упустил Рюдигер.

И все-таки, тот же Рюдигер на 90+5-й минуте сумел-таки пробить ворота Трубина после подачи Крооса — 1:1.

Шахтер — Реал 1:1

Гол: Зубков, 46 — Рюдигер, 90+5

Ничья не позволила Шахтеру удержаться на втором месте в группе, которое теперь занимает РБ Лейпциг, обыграв в параллельном матче на выезде Селтик — 2:0.

Фото: flashscore.ua