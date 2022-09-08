Украинский новичок Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов 8 сентября, 16:55 Швед забил в ворота Лейпцига два гола (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Полузащитник донецкого Шахтера Марьян Швед попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Швед в матче против Лейпцига забил два гола и помог "горнякам" разгромить немецкую команду с 4:1.

Символическая сборная была составлена согласно баллам, которые футболисты набрали в официальной фэнтези Лиги чемпионов.

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Символическая сборная недели:

Вратарь: Доминик Ливакович (Динамо Загреб)

Защитники: Жоау Канселу (Ман Сити), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Абакар Силла (Брюгге), Алехандро Гримальдо (Бенфика)

Полузащитники: Марьян Швед (Шахтер), Маркус Эдвардс (Спортинг), Мохаммед Кудус (Аякс), Петр Зелиньски (Наполи), Лерой Сане (Бавария).

Нападающий: Роберт Левандовский (Барселона)



Stars of the show on Matchday 1 🙌#UCLTOTW | @PlayStationEU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 8, 2022

Швед стал игроком Шахтера 1 сентября, подписав контракт до лета 2027 года.

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