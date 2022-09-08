Украинский новичок Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов
Швед забил в ворота Лейпцига два гола (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Полузащитник донецкого Шахтера Марьян Швед попал в символическую команду лучших игроков 1-го тура Лиги чемпионов.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Швед в матче против Лейпцига забил два гола и помог "горнякам" разгромить немецкую команду с 4:1.
Символическая сборная была составлена согласно баллам, которые футболисты набрали в официальной фэнтези Лиги чемпионов.
Символическая сборная недели:
Вратарь: Доминик Ливакович (Динамо Загреб)
Защитники: Жоау Канселу (Ман Сити), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Абакар Силла (Брюгге), Алехандро Гримальдо (Бенфика)
Полузащитники: Марьян Швед (Шахтер), Маркус Эдвардс (Спортинг), Мохаммед Кудус (Аякс), Петр Зелиньски (Наполи), Лерой Сане (Бавария).
Нападающий: Роберт Левандовский (Барселона)
Швед стал игроком Шахтера 1 сентября, подписав контракт до лета 2027 года.
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