УЕФА объявил символическую сборную сезона Лиги чемпионов 11 июня, 23:41 Наибольшее представительство — у Манчестер Сити (Фото:REUTERS/Dilara Senkaya)

После финала Лиги чемпионов Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил символическую команду из лучших игроков турнира.

Состав команды был выбран комиссией технических наблюдателей УЕФА, сообщает официальный сайт организации.

Наибольшее представительство в команде получил победитель Лиги чемпионов Манчестер Сити — семь игроков.

Видео дня

Из состава финалиста турнира Интера в символическую сборную попали лишь два футболиста. Еще два игрока представляют Реал.

Символическая сборная сезона Лиги чемпионов:

Вратарь: Тибо Куртуа (Реал)

Защитники: Кайл Уокер (Манчестер Сити), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Алессандро Бастони (Интер), Федерико Димарко (Интер)

Полузащитники: Джон Стоунз (Манчестер Сити), Родри (Манчестер Сити), Кевин Де Брейне (Манчестер Сити)

Нападающие: Бернарду Силва (Манчестер Сити), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Винисиус Жуниор (Реал)

Манчестер Сити в финале обыграл Интер со счетом 1:0 и впервые в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.



Ранее сообщалось, что украинский экс-футболист Манчестер Сити Александр Зинченко поздравил «горожан» с победой в Лиге чемпионов.