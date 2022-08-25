Шахтер узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов
Шахтер сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов (Фото:ФК Шахтер)
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/2023, по итогам которой своих соперников узнал донецкий Шахтер.
Шахтер попал в группу F, где сыграет с Реалом (Испания), РБ Лейпциг (Германия) и Селтиком (Шотландия).
Все группы Лиги чемпионов
Группа А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс
Группа В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге
Группа С: Бавария, Барселона, Интер, Виктория Плзень
Группа D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель
Группа E: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб
Группа F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик
Группа G: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген
Группа Н: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа
По две лучшие команды из восьми групп выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги Европы.
Первый тур Лиги чемпионов состоится 6−7 сентября.
В групповой раунд не удалось пробиться еще одному украинскому клубу — Динамо, которое на предыдущей стадии уступило борьбу Бенфике.
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