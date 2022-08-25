Шахтер узнал соперников в групповом этапе Лиги чемпионов 25 августа, 19:53 Шахтер сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов (Фото:ФК Шахтер)

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2022/2023, по итогам которой своих соперников узнал донецкий Шахтер.



Шахтер попал в группу F, где сыграет с Реалом (Испания), РБ Лейпциг (Германия) и Селтиком (Шотландия).

Все группы Лиги чемпионов

Группа А: Аякс, Ливерпуль, Наполи, Рейнджерс

Видео дня

Группа В: Порту, Атлетико, Байер, Брюгге

Группа С: Бавария, Барселона, Интер, Виктория Плзень

Группа D: Айнтрахт, Тоттенхэм, Спортинг, Марсель

Группа E: Милан, Челси, Зальцбург, Динамо Загреб

Группа F: Реал, Лейпциг, Шахтер, Селтик

Группа G: Манчестер Сити, Севилья, Боруссия Дортмунд, Копенгаген

Группа Н: ПСЖ, Ювентус, Бенфика, Маккаби Хайфа

По две лучшие команды из восьми групп выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды, которые займут третьи места, продолжат свои выступления в плей-офф Лиги Европы.

Первый тур Лиги чемпионов состоится 6−7 сентября.

В групповой раунд не удалось пробиться еще одному украинскому клубу — Динамо, которое на предыдущей стадии уступило борьбу Бенфике.

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