«Я ему доверяю». Наставник Бенфики рассказал, сыграет ли Трубин в стартовом матче Лиги чемпионов 19 сентября, 18:03 Рогер Шмидт возлагает большие надежды на Трубина (Фото:ФК Бенфика)

Главный тренер Бенфики Рогер Шмидт оценил готовность украинского голкипера команды Анатолия Трубина перед матчем первого тура Лиги чемпионов против Зальцбурга.

По словам наставник Бенфики, Трубин уже адаптировался в новой команде, заявив, что именно украинец, на которого в клубе возлагают большие надежды, займет место в воротах «орлов» в стартовом матче Лиги чемпионов, сообщает Record.

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«Я дал Самуэлю Соарешу возможность продемонстрировать свой уровень, а Трубину привыкнуть к Бенфике, адаптироваться к новым одноклубникам.

Анатолий провел хорошую игру в субботу. У него было мало работы, но это удел голкипера Бенфики. Сыграть 90 минут — хорошо для него.



Он будет играть, он первый выбор в воротах. Я ему доверяю и он готов", — сказал Шмидт.



Матч Бенфика — Зальцбург состоится завтра, 20 сентября.

Трубин дебютировал за Бенфику в пятом туре чемпионата Португалии против Визелы, в котором лиссабонский клуб выиграл со счетом 2:1.