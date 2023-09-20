«Мы солидарны». Наставник Порту поддержал Украину после победы над Шахтером

20 сентября, 11:19
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Сержиу Консейсау (Фото:REUTERS/Кэтрин Мюллер)

Сержиу Консейсау (Фото:REUTERS/Кэтрин Мюллер)

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау после победы над Шахтером (3:1) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов проявил солидарность с Украиной.

После матча Консейсау отметил атмосферу на стадионе в Гамбурге и выразил сожаление, что игра не состоялась в Украине, сообщает O Jogo.

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«Болельщики сегодня прекрасно поддерживали команды. Жаль, что игра состоялась в Гамбурге, а не в Украине. Мы солидарны с украинским народом. Футбольный матч может на мгновение помочь некоторым людям забыть о многих проблемах, и мы — часть этого шоу. Сегодня состоялся хороший матч», — сказал Консейсау.

Видео дня

Ранее главный тренер Шахтера Патрик ван Леувен озвучил причину поражения «горняков от Порту.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Шахтер Порту

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