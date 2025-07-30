«Это не футбол». Легендарный Сабо раскритиковал соперника Динамо в квалификации Лиги чемпионов
Йожеф Сабо (Фото: ФК Динамо)
Легенда украинского футбола Йожеф Сабо прокомментировал победу киевского Динамо над мальтийским Хамруном Спартанс во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.
Об этом сообщает Sport.ua.
По словам Сабо, Хамрун не соответствует уровню Лиги чемпионов.
«Это не футбол. Как можно допускать к выступлениям в таком престижном турнире, как Лига чемпионов, такие команды, как Хамрун Спартанс? Ну, совсем не понимаю.
Я некоторое время посмотрел игру, потом выключил телевизор, а потом снова включил. Скажу откровенно: никакого интереса не было. Ведь то, что было во вчерашней игре, повторюсь, это не футбол. Сколько я не созванивался с друзьями — все говорят, что этот матч даже не смотрели. Или же немного посмотрели, а потом, как и я, выключили телевизор", — сказал легенда украинского футбола.
Сабо также отметил, что несмотря на общую победу со счетом 6:0, игра не принесла удовлетворения.
«Наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: для чего такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».
Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет… Обидно", — заявил Сабо.
Динамо дважды обыграло Хамрун со счетом 3:0 и вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Пафос (Кипр).
