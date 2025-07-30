«Это не футбол». Легендарный Сабо раскритиковал соперника Динамо в квалификации Лиги чемпионов

Об этом сообщает Sport.ua.

По словам Сабо, Хамрун не соответствует уровню Лиги чемпионов.

«Это не футбол. Как можно допускать к выступлениям в таком престижном турнире, как Лига чемпионов, такие команды, как Хамрун Спартанс? Ну, совсем не понимаю.

Я некоторое время посмотрел игру, потом выключил телевизор, а потом снова включил. Скажу откровенно: никакого интереса не было. Ведь то, что было во вчерашней игре, повторюсь, это не футбол. Сколько я не созванивался с друзьями — все говорят, что этот матч даже не смотрели. Или же немного посмотрели, а потом, как и я, выключили телевизор", — сказал легенда украинского футбола.

Сабо также отметил, что несмотря на общую победу со счетом 6:0, игра не принесла удовлетворения.

«Наши футболисты выглядели расслабленными, не было присущей им игры. Опять же: для чего такие команды, как мальтийская, пускать в розыгрыш? Это совсем «ноль».

Хотя могли забить не шесть, а шестнадцать мячей! Наши футболисты вышли и играли стоя. Скорости нет, ничего нет… Обидно", — заявил Сабо.

Динамо дважды обыграло Хамрун со счетом 3:0 и вышло в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем противостояния Маккаби Тель-Авив (Израиль) — Пафос (Кипр).

Ранее сообщалось, что украинский тренер Олег Федорчук назвал футболиста Динамо, который разочаровал его в Лиге чемпионов.