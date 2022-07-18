Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов, если пройдет Фенербахче
Динамо сыграет со Штурмом, если пройдет Фенербахче (Фото:ФК Динамо)
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ), по итогам которой киевское Динамо узнало своего потенциального соперника, если пройдет во 2-м раунде отбора Фенербахче.
В случае прохода украинским клубом турецкого оппонента его ожидает дуэль с австрийским Штурмом.
Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЧ:
Монако (Франция) — ПСВ (Нидерланды)
Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Tурция) — Штурм (Австрия)
Юнион (Бельгия) — Рейнджерс (Шотландия)
Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр)
Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция) — Аполлон Лимасол (Кипр)
Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария) — Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)
Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия) — Динамо Загреб (Хорватия) / Шкупи (Северная Македония)
Марибор (Словения) / Шериф (Молдова) — ХИК (Финляндия) / Виктория (Чехия)
Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия) — Жальгирис (Литва) / Мальме (Швеция)
Црвена Звезда (Сербия) — Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)
Первые матчи состоятся 2−3 августа, ответные — 9 августа
Первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче Динамо проведет 20 июля формально на своем поле в польской Лодзи.
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