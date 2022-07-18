Динамо узнало соперника в Лиге чемпионов, если пройдет Фенербахче 18 июля, 16:07 Динамо сыграет со Штурмом, если пройдет Фенербахче (Фото:ФК Динамо)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов (ЛЧ), по итогам которой киевское Динамо узнало своего потенциального соперника, если пройдет во 2-м раунде отбора Фенербахче.

В случае прохода украинским клубом турецкого оппонента его ожидает дуэль с австрийским Штурмом.

Результаты жеребьевки 3-го раунда квалификации ЛЧ:

Монако (Франция) — ПСВ (Нидерланды)

Видео дня

Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Tурция) — Штурм (Австрия)

Юнион (Бельгия) — Рейнджерс (Шотландия)

Бенфика (Португалия) — Митьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр)

Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция) — Аполлон Лимасол (Кипр)

Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария) — Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)

Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия) — Динамо Загреб (Хорватия) / Шкупи (Северная Македония)

Марибор (Словения) / Шериф (Молдова) — ХИК (Финляндия) / Виктория (Чехия)

Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия) — Жальгирис (Литва) / Мальме (Швеция)

Црвена Звезда (Сербия) — Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)

Первые матчи состоятся 2−3 августа, ответные — 9 августа

Первый матч 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов против Фенербахче Динамо проведет 20 июля формально на своем поле в польской Лодзи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.