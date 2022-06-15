Динамо получило соперника. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов
Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 19/20 июля (Фото:ФК Динамо)
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого в сезоне 2022/23 стартует киевское Динамо.
По итогам жеребьевки Динамо на этой стадии сыграет против турецкого Фенербахче.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия) — Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)
Динамо Загреб (Хорватия) — Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)
Лех (Польша) / Карабах (Азербайджан) — Цюрих (Швейцария)
ХИК (Финляндия) / РФШ (Латвия) — Виктория Пльзень (Чехия)
ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) — Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)
Балкани (Косово) / Жальгирис Вильнюс (Литва) - Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда
Лудогорец (Болгария) / Сутьеска (Черногория) - Шэмрок Роверс (Ирландия) / Хибернианс (Мальта)
Марибор (Словения) / Шахтер Солигорск (Беларусь) — Зрински (Босния и Герцеговина) / Шериф (Молдова)
Маккаби Хайфа (Израиль) — Олимпиакос (Греция)
Пюник (Армения) / ЧФР Клуж (Румыния) - Дюделанж (Люксембург) / Тирана (Албания)
Путь представителей лиг
Мидтьюлланд (Дания) — АЭК Ларнака (Кипр)
Динамо Киев (Украина) — Фенербахче (Турция)
Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 19/20 июля, ответные — 26/27 июля.
Победители выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.
Победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/22 стал Реал, в финале обыгравший Ливерпуль (1:0).
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.