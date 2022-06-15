Динамо получило соперника. Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов

15 июня, 13:16
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Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 19/20 июля (Фото:ФК Динамо)

Первые матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов пройдут 19/20 июля (Фото:ФК Динамо)

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, с которого в сезоне 2022/23 стартует киевское Динамо.

По итогам жеребьевки Динамо на этой стадии сыграет против турецкого Фенербахче.

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Тобол (Казахстан) / Ференцварош (Венгрия) — Слован (Словакия) / Динамо Батуми (Грузия)﻿﻿

Видео дня

Динамо Загреб (Хорватия) — Шкупи (Северная Македония) / Линкольн Ред Импс (Гибралтар)

Лех (Польша) / Карабах (Азербайджан) — Цюрих (Швейцария)

ХИК (Финляндия) ﻿/ РФШ (Латвия) — Виктория Пльзень (Чехия)

ТНС (Уэльс) / Линфилд (Северная Ирландия) — Буде-Глимт (Норвегия) / Клаксвик (Фарерские острова)

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Балкани (Косово) / Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ - Мальме (Швеция) / Победитель предварительного раунда

Лудогорец (Болгария) / ﻿Сутьеска (Черногория)﻿ - Шэмрок Роверс (Ирландия) / Хибернианс (Мальта)

Марибор (Словения) / Шахтер Солигорск (Беларусь) — Зрински (Босния и Герцеговина) / Шериф (Молдова)

Маккаби Хайфа (Израиль) — Олимпиакос (Греция)

Пюник (Армения) / ЧФР Клуж (Румыния)﻿ - Дюделанж (Люксембург) / Тирана (Албания)

Путь представителей лиг

Мидтьюлланд (Дания) — АЭК Ларнака (Кипр)

Динамо Киев (Украина) — Фенербахче (Турция)

Первые матчи второго квалификационного раунда состоятся 19/20 июля, ответные — 26/27 июля.

Победители выйдут в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, а проигравшие команды попадут в третий отборочный раунд Лиги Европы.

Победителем Лиги чемпионов в сезоне 2021/22 стал Реал, в финале обыгравший Ливерпуль (1:0).

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Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Динамо (Киев) Фенербахче

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