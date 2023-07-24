Днепр-1 сыграет с клубом Малиновского, если пройдет Панатинаикос — результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов
Днепр-1 стартует в квалификации ЛЧ 25 июля (Фото:СК Днепр-1)
Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.
Соперником украинского Днепр-1, если он победит греческий Панатинаикос во втором раунде квалификации ЛЧ, станет французский Марсель, за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.
Если Днепр-1 не сможет пройти Панатинаикос, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.
Результаты жеребьевки:
Путь чемпионов
Ракув (Польша) / Карабах (Азербайджан) — Арис (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)
Зрински (Босния и Герцеговина) / Слован Братислава (Словакия) — Шериф (Молдова) / Маккаби Хайфа (Израиль)
АЕК Афины (Греция) — Динамо Загреб (Хорватия) / Астана (Казахстан)
Лудогорец (Болгария) / Олимпия (Словения) — Жальгирис (Литва) / Галатасарай (Турция)
Брейдаблик (Исландия) / Копенгаген (Дания) — Спарта Прага (Чехия)
Клаксвик (Фареры) / Хеккен (Швеция) — ХИК (Финляндия) / Мольде (Норвегия)
Путь представителей лиг
Брага (Португалия) — Бачка-Топола (Сербия)
Рейнджерс (Шотландия) — Серветт (Швейцария) / Генк (Бельгия)
Днепр-1 (Украина) / Панатинаикос (Греция) — Марсель (Франция)
ПСВ (Нидерланды) — Штурм (Австрия)
Матчи состоятся 8−9 и 15 августа.
ранее сообщалось, что Марсель может продать Руслана Малиновского в один из клубов Серии А.