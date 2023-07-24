Днепр-1 сыграет с клубом Малиновского, если пройдет Панатинаикос — результаты жеребьевки квалификации Лиги чемпионов 24 июля, 14:16 Днепр-1 стартует в квалификации ЛЧ 25 июля (Фото:СК Днепр-1)

Состоялась жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Соперником украинского Днепр-1, если он победит греческий Панатинаикос во втором раунде квалификации ЛЧ, станет французский Марсель, за который выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

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Если Днепр-1 не сможет пройти Панатинаикос, то вылетит в третий раунд квалификации Лиги Европы, где сыграет с чешской Славией.

Результаты жеребьевки:

Путь чемпионов

Ракув (Польша) / Карабах (Азербайджан) — Арис (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)

Зрински (Босния и Герцеговина) / Слован Братислава (Словакия) — Шериф (Молдова) / Маккаби Хайфа (Израиль)

АЕК Афины (Греция) — Динамо Загреб (Хорватия) / Астана (Казахстан)

Лудогорец (Болгария) / Олимпия (Словения) — Жальгирис (Литва) / Галатасарай (Турция)

Брейдаблик (Исландия) / Копенгаген (Дания) — Спарта Прага (Чехия)

Клаксвик (Фареры) / Хеккен (Швеция) — ХИК (Финляндия) / Мольде (Норвегия)

Путь представителей лиг



Брага (Португалия) — Бачка-Топола (Сербия)

Рейнджерс (Шотландия) — Серветт (Швейцария) / Генк (Бельгия)

Днепр-1 (Украина) / Панатинаикос (Греция) — Марсель (Франция)

ПСВ (Нидерланды) — Штурм (Австрия)

Матчи состоятся 8−9 и 15 августа.

ранее сообщалось, что Марсель может продать Руслана Малиновского в один из клубов Серии А.