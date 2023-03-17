Стали известны пары соперников четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
Челси украинского вингера Михаила Мудрика сыграет против Реала (Фото:Reuters/Andrew Boyers)
В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов сезона 2022/2023.
В четвертьфинале друг с другом сыграют:
Реал — Челси
Интер — Бенфика
Манчестер Сити — Бавария
Милан — Наполи
В полуфинале сыграют победители следующих пар соперников:
Милан/Наполи — Интер/Бенфика
Реал/Челси — Манчестер Сити/Бавария
Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Полуфинал пройдет 1/10 и 16/17 мая. Финал будет сыгран 10 июня.
Наибольшее представительство имеет Италия — три клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.
Действующий победитель Лиги чемпионов Реал победил финалиста прошлого сезона Ливерпуль в 1/8 финала с общим счетом 6:2 по сумме двух матчей.