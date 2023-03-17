Стали известны пары соперников четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов 17 марта, 13:20 Челси украинского вингера Михаила Мудрика сыграет против Реала (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

В швейцарском Ньоне прошла состоялась жеребьевка четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов сезона 2022/2023.



В четвертьфинале друг с другом сыграют:

Реал — Челси

Интер — Бенфика

Манчестер Сити — Бавария

Милан — Наполи

В полуфинале сыграют победители следующих пар соперников:

Видео дня

Милан/Наполи — Интер/Бенфика

Реал/Челси — Манчестер Сити/Бавария



Первые матчи состоятся 11 и 12 апреля, ответные — 18 и 19 апреля. Полуфинал пройдет 1/10 и 16/17 мая. Финал будет сыгран 10 июня.

Наибольшее представительство имеет Италия — три клуба. Украина не имеет представителей на данной стадии турнира.

Действующий победитель Лиги чемпионов Реал победил финалиста прошлого сезона Ливерпуль в 1/8 финала с общим счетом 6:2 по сумме двух матчей.