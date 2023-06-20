Лига чемпионов: результаты жеребьевки первого раунда
Новый сезон ЛЧ (Фото:Twitter)
Клубы из стран с низким рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА узнали своих первых соперников в турнире.
Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11/12 июля, а ответные — 18/19 июля.
- Клаксвик (Фареры) — Ференцварош (Венгрия)
- Жальгирис (Литва) — Струга (Северная Македония)
- Шэмрок Роверс (Ирландия) — победитель квалификации
- Хэкен (Швеция) — ТНС (Уэльс)
- Балкани (Косово) — Лудогорец (Болгария)
- Олимпия (Словения) — Валмиера (Латвия)
- ХИК (Финляндия) — Ларн (Северная Ирландия)
- Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Карабах (Азербайджан)
- Слован (Словакия) — Свифт (Люксембург)
- Ракув (Польша) — Флора (Эстония)
- Фарул (Румыния) — Шериф (Молдова)
- Хамрун Спартанс (Мальта) — Маккаби Хайфа (Израиль)
- Урарту (Армения) — Зриньски (Босния)
- Партизани (Албания) — БАТЭ (Беларусь)
- Астана (Казахстан) — Динамо Тбилиси (Грузия)
Напомним, что Днепр-1 узнает своего соперника по второму квалификационному раунду 21 июня.