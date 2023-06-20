Лига чемпионов: результаты жеребьевки первого раунда

20 июня, 15:46
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Новый сезон ЛЧ (Фото:Twitter)

Новый сезон ЛЧ (Фото:Twitter)

Клубы из стран с низким рейтингом в таблице коэффициентов УЕФА узнали своих первых соперников в турнире.

Первые матчи первого отборочного раунда пройдут 11/12 июля, а ответные — 18/19 июля.

  • Клаксвик (Фареры) — Ференцварош (Венгрия)
  • Жальгирис (Литва) — Струга (Северная Македония)
  • Хэкен (Швеция) — ТНС (Уэльс)
  • Балкани (Косово) — Лудогорец (Болгария)
  • Олимпия (Словения) — Валмиера (Латвия)
  • ХИК (Финляндия) — Ларн (Северная Ирландия)
  • Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Карабах (Азербайджан)
  • Слован (Словакия) — Свифт (Люксембург)
  • Ракув (Польша) — Флора (Эстония)
  • Фарул (Румыния) — Шериф (Молдова)
  • Хамрун Спартанс (Мальта) — Маккаби Хайфа (Израиль)
  • Урарту (Армения) — Зриньски (Босния)
  • Партизани (Албания) — БАТЭ (Беларусь)
  • Астана (Казахстан) — Динамо Тбилиси (Грузия)

Напомним, что Днепр-1 узнает своего соперника по второму квалификационному раунду 21 июня.

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Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов

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